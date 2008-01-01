Тренер рижского "Динамо" объяснил поражение от "Барыса" в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Дмитрий Пархоменко после второго поражения "Барысу" в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил очередную неудачу своих подопечных, передает корреспондент Vesti.kz.
Столичная команда отправила в ворота аутсайдера КХЛ три безответные шайбы, а голкипер Йони Ортио оформил второй "сухарь" в турнире.
"В равных сыграли неплохо. Но опять допустили ошибки при игре четыре на пять. И пропустили ненужный гол в большинстве. Очень слабая реализация своих моментов. Не забивая голы, невозможно выиграть,"- подытожил Пархоменко.
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Добавим, что 8 ноября "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью", а еще через два дня встретится с "Локомотивом" в Ярославле. После 18 игр столичный клуб набрал 20 очков, но остался на десятом месте (по дополнительным показателям уступает "Амуру" при равенстве очков).
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