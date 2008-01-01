"Скоро-скоро, ребята их ждут". Тренер "Барыса" - о приезде легионеров из НХЛ и победе над "Динамо" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после второй подряд победы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал об ожидании приезда новых легионеров из НХЛ и разобрал матч с соперниками из Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.



Столичная команда второй раз в сезоне обыграла рижское "Динамо" со счетом 3:0.



- Хороший у нас первый период сегодня получился. За исключением двух моментов, где нас Ортио выручил. Спасибо команде за эту игру. За самоотдачу, которая сегодня была. Здорово мы сыграли и в средней зоне, хотя и были моменты. Особенно в третьем периоде, когда мы прихватили среднюю зону и у соперника не было моментов. Ортио - с "сухарем", - подытожил Михайлис.



- Сегодня забивали легионеры, и появилась шутка, что, может быть, перед каждой игрой подписывать новичков из Северной Америки. Какова доля правды в этой шутке?

- Да нет, ребята ждут, когда приедут легионеры. Я не знаю, в какое время они подъедут. Думаю, что в ближайшее время. Скоро-скоро, так скажем, уже подъедут и все нормализуется.



- Что стало ключевым моментом к тому, что в третьем команда играла, как в первом?

- Ключевым стала концовка второго периода. Соперник начал играть активно и совершать вбросы в нашу зону. В перерыве убрали эти недочеты. Сказали ребятам, что нужно продолжать играть как в первом периоде. 14 минут второго периода мы здорово сыграли, а концовку смазали. В третьем мы контролировали шайбу. Больше играли в чужой зоне, чем в своей. Плотно играли в средней зоне.



- Отразится ли подписание защитника из Северной Америки на игровом времени Никиты Клещенко?

- Никита добавляет. И в физическом, и в игровом плане. Стал играть надежно, как настоящий защитник. Все зависит от него, как он будет продвигать свой хоккей.



- Сколько новички будут добираться до Казахстана? И будут ли они проходить карантин?

- Не знаю. По этому вопросу у меня информации нет.



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Ранее мнением о матче поделился тренер рижского "Динамо" Дмитрий Пархоменко, который прокомментировал девятое поражение подряд для своей команды. Специалист посетовал на слабую реализацию голевых моментов.



Добавим, что 8 ноября "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью", а еще через два дня встретится с "Локомотивом" в Ярославле. После 18 игр столичный клуб набрал 20 очков, но остался на десятом месте (по дополнительным показателям уступает "Амуру" при равенстве очков).



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