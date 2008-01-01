Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" с худшим клубом КХЛ

Начало игры в 19:30.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:35

Сегодня, 3 ноября, "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут рижское "Динамо". Встреча начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

В таблице Восточной конференции наша команда располагается на 10-й позиции, набрав 18 очков в 17 матчах. Хенрик Карлссон выведен из списка травмированных, имеет все шансы сыграть против гостей из Латвии. 

"Динамо" идет на последней позиции как в Западной конференции, так во всей таблице - лишь две победы в 16 играх. Команда вынуждена обходиться без 15 игроков основного состава, включая капитана Лауриса Дарзиньша, а также Микса Индрашиса и Мэттью Майоне.

 

Метки:
Барыс в КХЛ Динамо Рига КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:35
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