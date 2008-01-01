Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" с худшим клубом КХЛ

Сегодня, 3 ноября, "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут рижское "Динамо". Встреча начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

В таблице Восточной конференции наша команда располагается на 10-й позиции, набрав 18 очков в 17 матчах. Хенрик Карлссон выведен из списка травмированных, имеет все шансы сыграть против гостей из Латвии.

"Динамо" идет на последней позиции как в Западной конференции, так во всей таблице - лишь две победы в 16 играх. Команда вынуждена обходиться без 15 игроков основного состава, включая капитана Лауриса Дарзиньша, а также Микса Индрашиса и Мэттью Майоне.