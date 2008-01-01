Пушка Дица или гол Лильи. Как "Барыс" перетрясет состав для победы над аутсайдером КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
в матче с рижским "Динамо"
может снова внести изменения в состав, ведь неудачный результат во встрече с аутсайдером турнира способен обернуться серьезными последствиями для столичной команды. О возможных рокировках Юрия Михайлиса
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
Перед встречей с последней командой Лиги казахстанский клуб выиграл
у китайского "Куньлуня", вплотную приблизившись к зоне плей-офф (оставание в три очка). Чем же удивил Михайлис? В первое атакующее трио к Линусу Виделлю
и Мэтту Фрэттину
он добавил нового центрального нападающего - Аркадия Шестакова
. В дуэт к Даррену Дицу
вернулся Леонид Метальников
.
Переломным матчем к началу экспериментов стало поражение от "Йокерита". Тренерский штаб, как-будто в профилактических мерах, каждую встречу менял стартовые сочетания ведущих звеньев. Например, в матче с тем же "Куньлунем" в третьей тройке играл Роман Старченко
, который сильно стартовал, но сейчас сбавил в результативности.
Есть и обратный момент. К прежней версии вернулись во второй пятерке: это пара защитников Виктор Сведберг
- Джесси Блэкер
и нападающие Никита Михайлис
- Кертис Волк
- Якоб Лилья
. Вторая атакующая тройка открыла счет в матче, а шведский форвард отличился в третьем матче из пяти последних. Скорее всего, это звено останется без изменений, если "Барыс" не пойдет на дальнейшие эксперименты.
Вполне может остаться в первой тройке Шестаков, способный быть эффективным в роли центрфорварда. Он - один из лучших в команде на вбрасывании (47,7 процента). Должен сохранить место в ударном звене и Виделль, а вот позиция снайпера вакантна. За нее поспорят Фрэттин, наконец забивший первый гол, и Старченко. А может быть, работу в атаке будут строить вокруг бросков Дица, который забил больше, чем вышеуказанные нападающие вместе взятые.
Так или иначе, но на бумаге состав казахстанской команды выглядит довольно неплохо, но результативность "Барыса" существенно снизилась в последних матчах (четыре гола в четырех играх). Рижане, в свою очередь, проиграли
восемь встреч подряд, но забили за указанный отрезок они больше, чем казахстанская команда (пять голов). Для победы подопечным Михайлиса могут потребоваться от трех шайб и больше, но именно в такой игре, когда соперник не очень уверенно играет в обороне, можно придумать что-то новое.
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Добавим, ранее казахстанский клуб объявил о втором новичке - им стал
защитник Диллон Хетерингтон. Пока неизвестно, когда приедут новые хоккеисты, но "Барысу" за неделю придется провести
сразу три матча. Ждет Михайлиса дуэль
с бывшим тренером столичного клуба Андреем Скабелкой. После 17 встреч "Барыс" набрал 18 очков и идет на десятом месте в Восточной конференции.
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