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Ушедший со Скабелкой из "Барыса" вратарь вошел в символическую сборную октября в КХЛ

Его высоко оценили в Лиге.

Ушедший со Скабелкой из "Барыса" вратарь вошел в символическую сборную октября в КХЛ
Эдди Паскуале (в воротах). Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Экс-вратарь "Барыса" Эдди Паскуале вошел в символическую сборную октября КХЛ, сообщается на сайте Лиги.

В нынешнем сезоне канадец выступает за ярославский "Локомотив", в который ушел из казахстанского клуба вместе с главным тренером Андреем Скабелкой.

В октябре Паскуале провел в КХЛ восемь матчей, в четырех из которых заработал "сухари". Процент отраженных бросков - 96,06.

"Паскуале провел отменный прошлый сезон в "Барысе". Он задал высокую планку, и теперь надо ее поддерживать в "Локомотиве", куда он пришел вместе с Андреем Скабелкой.

Паскуале пропустил весь сентябрь, но в октябре не вернулся, а ворвался на лед. Он по-прежнему хорошо использует свои габариты, у него хорошее движение. К ним добавилась легкость, он моментально занимает нужную позицию. Паскуале - один из лучших голкиперов КХЛ на данный момент", - пишет сайт КХЛ.

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Также, помимо Паскуале, в сборную вошли: вратарь Юлиус Гудачек ("Спартак"), защитники Даниил Мироманов ("Сочи"), Микко Лехтонен ("Йокерит"), нападающие Джастин Дэнфорт ("Витязь"),  Алексей Макеев ("Автомобилист") и Стефан Да Коста ("Ак Барс"). 

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Метки:
Барыс в КХЛ Скабелка Андрей Локомотив ХК КХЛ

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