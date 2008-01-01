"Барыс" объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Диллоном Хетерингтоном. Одностороннее соглашение с канадцем подписано на один сезон - до 30 апреля 2021 года.



25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провел в системе "Далласа", в основном выступая за "Тексас Старз". В АХЛ сезона-2019/20 годов спортсмен сыграл 59 матчей и записал в свой актив 14 (2+14) баллов.



Всего в АХЛ Хетерингтон провел 313 встреч и заработал 89 (13+76) очков. Также он сыграл 11 матчей в НХЛ за "Даллас". В его активе за это время две результативные передачи.



Справка



Диллон Хетерингтон (Dillon Heatherington)



Позиция: защитник



Дата и место рождения: 9 мая 1995 года, Калгари, Канада.



Хват: левый



Первая команда: "Калгари Бронкс"



Рост и вес: 193 сантиметра, 98 килограммов.