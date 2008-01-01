"Барыс" объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ

Он - уроженец Калгари.

Фото: NHL.com©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:10

Хоккейный клуб "Барыс" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Диллоном Хетерингтоном. Одностороннее соглашение с канадцем подписано на один сезон - до 30 апреля 2021 года. 

25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провел в системе "Далласа", в основном выступая за "Тексас Старз". В АХЛ сезона-2019/20 годов спортсмен сыграл 59 матчей и записал в свой актив 14 (2+14) баллов.

Всего в АХЛ Хетерингтон провел 313 встреч и заработал 89 (13+76) очков. Также он сыграл 11 матчей в НХЛ за "Даллас". В его активе за это время две результативные передачи.

Справка

Диллон Хетерингтон (Dillon Heatherington)

Позиция: защитник

Дата и место рождения: 9 мая 1995 года, Калгари, Канада.

Хват: левый

Первая команда: "Калгари Бронкс"

Рост и вес: 193 сантиметра, 98 килограммов.

Метки:
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Сегодня 12:10
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