В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ

Ближайший соперник астанчан не блещет в "регулярке".

В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
"Чемпионат" считает, что "Барыс" победит в домашнем матче рижское "Динамо" в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Встреча пройдет в столице Казахстана 3 ноября и начнется в 19:30 по местному времени.

"Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Уже 5 ноября стартует первый этап Евротура, на который сборная России поедет молодежным составом. Первенство возобновится 10 ноября.

До тех пор регулярно выходить на лед будут только "Барыс", "Йокерит" и рижское "Динамо". Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесенные встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. 3 ноября в Нур-Султане "Барыс" сразится с рижским "Динамо".

Сезон у соперников пока откровенно не складывается. Клуб из Казахстана по-прежнему находится за пределами зоны плей-офф, хотя вышел с карантина месяц назад. Вроде бы столь солидного отрезка вполне достаточно, чтобы вкатиться и набрать хорошую форму. Не получается.

"Барсы" провели с тех пор аж 11 встреч. И лишь однажды выиграли в основное время. Накануне с горем пополам дожали в родных стенах "Куньлунь" (2:1). Смотрелись заметно лучше, перебросали соперника в 2,5 раза, очень много играли в большинстве. Но не смогли обойтись без нервной концовки.

В остальном гордиться особенно нечем. На дворе ноябрь, а у подопечных Юрия Михайлиса три победы в основное время. Все с разницей в одну шайбу. Две над "Куньлунем" и одна над рижским "Динамо", а это худшие коллективы КХЛ на данный момент. Неудивительно, что "Барыс" занимает лишь десятую строчку в Восточной конференции.

Впрочем, отставание от зоны плей-офф скромное, а соперники провели гораздо больше матчей. К тому же ближайший оппонент более чем приятный. Рижане перебрали состав в межсезонье, пригласили Петериса Скудру. И ничего не изменилось. Жалкие семь очков, чистое последнее место в Лиге.

Отставание от зоны плей-офф составляет аж 14 баллов. Строго говоря, либо ситуацию удастся выправить в максимально короткие сроки, либо еще один сезон отправится в мусорную корзину. Пока предпосылок для перелома не видно. Две победы за весь регулярный чемпионат!

Правда, состав постепенно приближается к оптимальному. Лидеры выходят с карантина, появляется пространство для маневра. Вот только им нужно набирать кондиции, а времени совсем нет. Накануне получили по полной программе в Екатеринбурге: "Автомобилист" забил шесть шайб к 42-й минуте, оставшееся время превратилось в тренировку.

Расклад следующий: соперникам позарез нужны очки, однако состав у "Барыса" заметно сильнее, а лидеры уже давно вышли с карантина и должны быть лучше готовы физически. Плюс преимущество своего льда и лишний день отдыха. И до кучи прекрасная статистика очных встреч в родных стенах - в семи из восьми предыдущих случаев набирали очки.

"Барыс" не блещет: с момента выхода с карантина прошел месяц, за это время добыта всего одна победа в основное время. Вот только рижане абсолютно худший клуб КХЛ, набравший жалкие семь очков в 16 поединках. На стороне клуба из Казахстана преимущество в уровне исполнителей, свой лед, статистика очных встреч и лишний день отдыха. Для победы должно хватить", - говорится в тексте.

Отметим, что "Барыс" до победы над "Куньлунем" проиграл четыре матча подряд, уступив "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3), "Сибири" (1:3) и "Сочи" (0:3).

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Рига

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:45
Хоккей

В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ
Вчера
23:48
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд
Вчера
20:11
Хоккей

"Я играл против него в НХЛ. Он усилит нашу команду". Фрэттин - о новичке "Барыса"
Вчера
16:20
Хоккей

"В "Барысе" делают это хорошо". Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новичка из НХЛ
31 октября
21:28
Хоккей

Хоккеиста "Куньлуня" оштрафовали за удар игрока "Барыса"
31 октября
20:55
Хоккей

"Навели жути на арене". Как хоккеистов "Барыса" напугали на Хэллоуин
31 октября
09:00
Хоккей

"Сыграли более агрессивно". Форвард "Барыса" рассказал о победе над "Куньлунем"
31 октября
00:01
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ
30 октября
23:09
Хоккей

Тренер "Куньлуня" нашел объяснение поражению от "Барыса"
30 октября
22:49
Хоккей

Тренер "Барыса" высказался о домашней победе над "Куньлунем" в КХЛ
30 октября
22:30
Хоккей

"Первая за пять игр победа". КХЛ - о матче "Барыса" с "Куньлунем"
30 октября
22:13
Хоккей

Ошибка с канадским форвардом. Как "Барыс" подтвердил провал в трансферах для КХЛ
30 октября
19:07
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Куньлунем"
30 октября
17:25
Хоккей

Когда приедет форвард Фил Варон? В "Барысе" оказались не готовы рассказать о новичке из НХЛ
30 октября
17:05
Хоккей

"Будет битва, как в последний раз". Казахстанский эксперт сделал прогноз на матч "Барыса" с "Куньлунем"
30 октября
16:51
Хоккей

Юрия Михайлиса могут уволить, или почему "Барыс" не имеет права проигрывать аутсайдерам КХЛ
30 октября
15:00
Хоккей

Соперник "Барыса" по КХЛ заключил полноценный контракт с сыном олимпийского чемпиона
30 октября
13:28
Хоккей

"Я сильно взволнован". Новичок "Барыса" из НХЛ прокомментировал свой переход
30 октября
10:07
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" против "Куньлуня" в КХЛ
30 октября
09:13
Хоккей

"Барыс" подтвердил переход нападающего из НХЛ
30 октября
07:35
Хоккей

Главный тренер клуба КХЛ заразился коронавирусом
29 октября
22:16
Хоккей

Канадцы и великаны из Швеции. С кем "Барыс" мог бы расстаться в период игрового кризиса
29 октября
20:30
Хоккей

Прошу на выход, или как в "Барысе" расстаются с главными тренерами в КХЛ
29 октября
19:38
Хоккей

"Слабо держит удар". В России отреагировали на четвертое поражение подряд "Барыса" в КХЛ
29 октября
19:12
Хоккей

Иностранный тренер рассказал о предложении от "Барыса"
29 октября
18:00
Хоккей

"Может вернуться к старому методу - зарезать барана?". У "Барыса" серия из 4-х поражений. Так уже делали в казахстанском футболе
29 октября
14:37
Хоккей

Баран не виноват. Как "Барыс" потерял свою игру и выпал из зоны плей-офф КХЛ
29 октября
11:06
Хоккей

"Такие матчи придают уверенность". Форвард "Сочи" прокомментировал победу над "Барысом"
29 октября
08:46
Хоккей

Михайлису предложили зарезать барана после четвертого поражения "Барыса" подряд
29 октября
01:39
Хоккей

"Исключить глупые голы". Хоккеисты "Барыса" высказались о провальной серии матчей в КХЛ
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика