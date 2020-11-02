В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ

"Чемпионат"
считает, что "Барыс"
победит в домашнем матче рижское "Динамо"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
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Встреча пройдет в столице Казахстана 3 ноября и начнется в 19:30 по местному времени.
"Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Уже 5 ноября стартует первый этап Евротура, на который сборная России поедет молодежным составом. Первенство возобновится 10 ноября.
До тех пор регулярно выходить на лед будут только "Барыс", "Йокерит" и рижское "Динамо". Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесенные встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. 3 ноября в Нур-Султане "Барыс" сразится с рижским "Динамо".
Сезон у соперников пока откровенно не складывается. Клуб из Казахстана по-прежнему находится за пределами зоны плей-офф, хотя вышел с карантина месяц назад. Вроде бы столь солидного отрезка вполне достаточно, чтобы вкатиться и набрать хорошую форму. Не получается.
"Барсы" провели с тех пор аж 11 встреч. И лишь однажды выиграли в основное время. Накануне с горем пополам дожали в родных стенах "Куньлунь" (2:1). Смотрелись заметно лучше, перебросали соперника в 2,5 раза, очень много играли в большинстве. Но не смогли обойтись без нервной концовки.
В остальном гордиться особенно нечем. На дворе ноябрь, а у подопечных Юрия Михайлиса три победы в основное время. Все с разницей в одну шайбу. Две над "Куньлунем" и одна над рижским "Динамо", а это худшие коллективы КХЛ на данный момент. Неудивительно, что "Барыс" занимает лишь десятую строчку в Восточной конференции.
Впрочем, отставание от зоны плей-офф скромное, а соперники провели гораздо больше матчей. К тому же ближайший оппонент более чем приятный. Рижане перебрали состав в межсезонье, пригласили Петериса Скудру. И ничего не изменилось. Жалкие семь очков, чистое последнее место в Лиге.
Отставание от зоны плей-офф составляет аж 14 баллов. Строго говоря, либо ситуацию удастся выправить в максимально короткие сроки, либо еще один сезон отправится в мусорную корзину. Пока предпосылок для перелома не видно. Две победы за весь регулярный чемпионат!
Правда, состав постепенно приближается к оптимальному. Лидеры выходят с карантина, появляется пространство для маневра. Вот только им нужно набирать кондиции, а времени совсем нет. Накануне получили по полной программе в Екатеринбурге: "Автомобилист" забил шесть шайб к 42-й минуте, оставшееся время превратилось в тренировку.
Расклад следующий: соперникам позарез нужны очки, однако состав у "Барыса" заметно сильнее, а лидеры уже давно вышли с карантина и должны быть лучше готовы физически. Плюс преимущество своего льда и лишний день отдыха. И до кучи прекрасная статистика очных встреч в родных стенах - в семи из восьми предыдущих случаев набирали очки.
"Барыс" не блещет: с момента выхода с карантина прошел месяц, за это время добыта всего одна победа в основное время. Вот только рижане абсолютно худший клуб КХЛ, набравший жалкие семь очков в 16 поединках. На стороне клуба из Казахстана преимущество в уровне исполнителей, свой лед, статистика очных встреч и лишний день отдыха. Для победы должно хватить", - говорится в тексте.
Отметим, что "Барыс" до победы
над "Куньлунем" проиграл четыре матча подряд, уступив "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3), "Сибири" (1:3) и "Сочи" (0:3).
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