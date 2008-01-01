Как обыграть Скабелку. "Барыс" может прервать беспроигрышную серию "Локомотива" и вернуться в зону плей-офф

Казахстанский клуб "Барыс" проведет три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которые могут вернуть подопечных Юрия Михайлиса в зону плей-офф. О возможном возвращении в топ-8 Восточной конференции - в материале корреспондента Vesti.kz.



"Барыс" выбрался из небольшого кризиса после серии поражений, но победа над "Куньлунем" вряд ли показательна. Во-первых, китайская команда сама сейчас не в лучшем состоянии. Во-вторых, казахстанский клуб имел игровое преимущество, но развить его не смог. Не удается команде Михайлиса отрываться от конкурента на комфортное расстояние, а затем его сохранять.



В то же время этот компонент редко был присущ "Барысу", который обычно играет по непредсказуемому сценарию с большим количеством голов. Казахстанская команда обычно в лидерах не только по забитым голам, но и пропущенным. Это своего рода визитного карточка клуба из Казахстана. Практически ни один тренер не смог это изменить.







Если "Барыс" успешно пройдет рижское "Динамо", а в этом никто не сомневается, то вслед за аутсайдером Лиги будет конкурент посерьезнее. Это череповецкая "Северсталь". В отличие от "Барыса", который борется за место в топ-8, российская команда возглавляет преследователей фаворитов "Запада". Шесть побед в десяти последних матчах и упорная борьба со СКА за лидерство в дивизионе.



Легким матч не будет. А на 10 ноября намечена другая битва, которую ждали многие. "Барыс" в Ярославле с "Локомотивом" Андрея Скабелки. Российский клуб 12 матчей не проигрывает в основное время, лишь однажды уступив в овертайме "Автомобилисту". С 34 очками по дополнительным показателям "Локомотив" бы лидировал на "Востоке", обогнав "Ак Барс". В двух очках от команды Скабелки лидер турнира - московский ЦСКА.



Таким образом, соперники для команды Михайлиса идут по нарастающей - от аутсайдера до одного из лидеров КХЛ. "Барыс" способен набрать три-четыре очка (сейчас 18 очков) до встречи с "Локомотивом" и вплотную приблизиться к вышестоящим конкурентам. Возглавляет гонку в нижней части соискателей места в плей-офф нижегородское "Торпедо" (22 очка). Следом идут "Сибирь" (21) и "Амур" (20).







Даже при самом плохом раскладе казахстанская команда обязана сокращать разницу в очках, но обойти вряд ли кого удастся. Потенциальная победа над рижским "Динамо" может стать четвертой в основное время в 18 играх. У конкурентов этот показатель, который является первым при равенстве очков, выигрышей в основное время от пяти и больше. Но побеждать можно.



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Напомним, завтра, 3 ноября "Барыс" примет "Динамо" из Латвии. Рижская команда набрала всего семь очков в 16 встречах и замыкает общую таблицу КХЛ. Клубы в этом сезоне уже встречались в Риге и сильнее тогда оказались подопечные Михайлиса (3:2).



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