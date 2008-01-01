Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд

Екатеринбургский "Автомобилист" разгромил на своем льду рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1). У победителей хет-трик сделал Алексей Макеев (23-я, 32-я и 57-я минуты), дублем отметился Станислав Бочаров (2 и 23), также отличились Дэн Секстон (40) и Брукс Мэйсек (42). У гостей шайбы забросили Кристапс Зиле (14) и Патрик Забусов (46).



"Динамо" потерпело восьмое поражение подряд. Следующий матч рижский клуб проведет 3 ноября на выезде против казахстанского "Барыса".