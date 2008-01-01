"Я играл против него в НХЛ. Он усилит нашу команду". Фрэттин - о новичке "Барыса"

"Барыса" Мэтт Фрэттин, забросивший свою первую шайбу в нынешнем сезоне, прокомментировал домашнюю победу над "Куньлунь Ред Стар", а также рассказал, как усилит команду новичок клуба Фил Варон. Его слова приводит " Канадский нападающий, забросивший свою первую шайбу в нынешнем сезоне, прокомментировал домашнюю победу над "Куньлунь Ред Стар", а также рассказал, как усилит команду новичок клуба. Его слова приводит " Шайба.kz ".

- Безусловно, нам нужна была эта победа, так как до этого проиграли четыре матча подряд. Хотели реабилитироваться. Провели хорошую игру. Рады, что одержали важную победу.

- Ты знаком с Филом Вароне, который скоро должен присоединиться к "Барысу"?

- Да, я играл против него года три-четыре назад в АХЛ и НХЛ. Очень хороший игрок. Уверен, он усилит нашу команду. Отличный центральный нападающий, который здорово играет на вбрасываниях. Именно такой хоккеист нам и нужен. Также он поможет нам при игре в большинстве. Отличный выбор.

- Как готовились к "Куньлуню"? Вы уже встречались с ними в текущем сезоне, но теперь к ним добавились иностранцы.

- Да, мы играли против "Куньлуня" в самом начале сезона, и тогда у них не было иностранцев. Готовились к ним так же, как и к другим соперникам. Посмотрели видео, разобрали кое-какие моменты. Но в целом мы больше думали о своей собственной игре.