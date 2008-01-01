"В "Барысе" делают это хорошо". Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новичка из НХЛ

Алексей Бадюков оценил подписание Фила Варона, отметив его сильные качества. Двукратный обладатель Кубка Гагарина и хоккейный экспертоценил подписание "Барысом" канадского форварда, отметив его сильные качества.

Официально о переходе нападающего казахстанский клуб объявил 30 октября. Односторонний контракт с хоккеистом подписан до 30 апреля 2021.

- Думаю, Фил Варон - центральный нападающий в первое звено "Барыса". И главный тренер команды Юрий Михайлис это подтвердил. Он сказал: "Наконец-то мы нашли его, с огромным трудом".

Это невысокий и быстрый центрфорвард. Я бы даже сказал, что чем-то похож на Кертиса Волка. Когда-то он был одной из звезд Хоккейной лиги Онтарио, много выступал в АХЛ, но не всегда пробивался в НХЛ. Сейчас у него тот самый момент, когда надо перезагружать карьеру, а менеджмент "Барыса" делает это хорошо. Давайте вспомним Брэндона Боченски, Найджела Доуса, того же Кевина Даллмэна. Это те игроки, которые уже переиграли в АХЛ, а возможности пробиться в НХЛ нет. В "Барысе" перезагружают карьеры таких хоккеистов, приглашая их к себе.

Я уже говорил, что Линус Виделль - не центральный нападающий, тем более первого звена. Если посмотреть на статистику, то на вбрасываниях у него все плохо. Он просто по своей сути крайний форвард. Не такой быстрый, как хотелось бы. Но самое важное, что по системе и объему работы он точно не центральный нападающий. Теперь эти проблемы стали вырисовываться - в третьем периоде, в большинстве. Не хватает энергетики и мобильности.

Еще неизвестно, в каком состоянии и когда приедет Фил Варон. Обычно легионеры приезжают через месяц. Тем более это Казахстан. Посмотрим, - рассказал эксперт в эфире "КХЛ ТВ".