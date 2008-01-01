Хоккеиста "Куньлуня" оштрафовали за удар игрока "Барыса"

КХЛ оштрафовала хоккеиста китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" за неспортивную игру против форварда "Барыса", сообщают Vesti.kz.

Во встрече, которая прошла накануне в Нур-Султане, нападающий Спенсер Фу нанес колющий удар клюшкой Аркадию Шестакову. Лига решила не отменять наказание, которое было применено к нарушителю правил во время матча

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Куньлуня" Спенсера Фу по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", - говорится на сайте КХЛ.

Напомним, "Барыс" победил "Куньлунь" со счетом 2:1.