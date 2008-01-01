"Навели жути на арене". Как хоккеистов "Барыса" напугали на Хэллоуин

Хоккеистов "Барыса" разыграли в честь международного праздника Хэллоуин, который отмечается сегодня, 31 октября, сообщают Vesti.kz. Видео опубликовано в социальных сетях клуба.

Переодетый в костюм мужчина пугал из-за угла заходивших на "Барыс-Арену" игроков. Те, в свою очередь, иногда реагировали, выражаясь нецензурно, но никто сильно не испугался. При этом аниматор не побоялся "напасть" даже на такого грозного защитника, как Виктор Сведберг.

"Навели жути на "Барыс Арене". Как оказалось, наших парней не так легко напугать", - подписали видео в клубе.

Напомним, накануне "Барыс" на свой арене обыграл "Куньлунь" и следующий матч проведет только 10 ноября.