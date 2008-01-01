"Сыграли более агрессивно". Форвард "Барыса" рассказал о победе над "Куньлунем"

Астанчане позволили сопернику отыграть одну шайбу.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 09:00
Нападающий "Барыса" Антон Сагадеев поделился эмоциями от победы над "Куньлунем" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"На удержание счета точно никто не собирался играть, мы знали, что нужно больше играть в их зоне, плотнее, не давать им свободно входить в нашу зону и спокойно владеть шайбой. Думаю, что мы с этим справились, сыграли более агрессивно, и у них не особо много получалось удачных входов в зону.

Драка с Тревором Мерфи? Там такой момент был, он начал грубить, на пятаке дважды в лицо тыкался, а потом еще клюшкой ударил сверху. Там уже нужно было подраться", - приводит его слова сайт КХЛ.

После этой игры казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на "Востоке", тогда как пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке с 11 баллами.

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с рижским "Динамо" 3 ноября.
Метки:
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