Следующий соперник "Барыса" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Команда играла в гостях.

Фото: ХК "Динамо" (Рига)©
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Хоккейный клуб "Динамо" из Риги проиграл на выезде "Трактору" в рамках КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Артем Шварев (11-я минута), Вячеслав Основин (19-я), Сергей Телегин (19-я), Игорь Полыгалов (36-я) и Понтус Оберг (48-я). У гостей одну шайбу отыграл Дэвид Левин (6-я).

Как итог, динамовцы потерпели седьмое поражение кряду и с семью очками остались на последней, 11-й строчке на "Западе". 3 ноября рижский клуб встретится в гостях с казахстанским "Барысом", а перед этим 1 числа так же на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".
Метки:
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