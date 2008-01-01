Следующий соперник "Барыса" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Хоккейный клуб "Динамо"
из Риги проиграл на выезде "Трактору"
в рамках КХЛ
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Артем Шварев (11-я минута), Вячеслав Основин (19-я), Сергей Телегин (19-я), Игорь Полыгалов (36-я) и Понтус Оберг (48-я). У гостей одну шайбу отыграл Дэвид Левин (6-я).
Как итог, динамовцы потерпели седьмое поражение кряду и с семью очками остались на последней, 11-й строчке на "Западе". 3 ноября рижский клуб встретится в гостях с казахстанским "Барысом"
, а перед этим 1 числа так же на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".