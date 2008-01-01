Тренер "Куньлуня" нашел объяснение поражению от "Барыса"

Его клуб плетется в хвосте турнирной таблицы.

Алексей Ковалев. Фото: allhockey.ru©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:09
Главный тренер "Куньлуня" Алексей Ковалев прокомментировал игру с "Барысом", а также выразил надежду, что следующий матч его команда проведет значительно лучше.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"То, что запланировали на игру, не выполнили. Конечно, хотелось бы видеть у ребят более целенаправленные решения, которые сегодня принимались неправильно. Готовимся к следующей игре. Надеемся выиграть следующую игру", - приводит слова специалиста пресс-служба "Барыса".

После этой игры казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на "Востоке", тогда как пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке с 11 баллами.
Метки:
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Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:09
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