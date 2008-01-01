Тренер "Куньлуня" нашел объяснение поражению от "Барыса"

Главный тренер "Куньлуня" Алексей Ковалев
прокомментировал игру с "Барысом"
, а также выразил надежду, что следующий матч его команда проведет значительно лучше.
Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась
со счетом 2:1 в пользу хозяев.
"То, что запланировали на игру, не выполнили. Конечно, хотелось бы видеть у ребят более целенаправленные решения, которые сегодня принимались неправильно. Готовимся к следующей игре. Надеемся выиграть следующую игру", - приводит слова специалиста пресс-служба
"Барыса".
После этой игры казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на "Востоке", тогда как пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке с 11 баллами.