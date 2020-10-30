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"Первая за пять игр победа". КХЛ - о матче "Барыса" с "Куньлунем"

Астанчане набрали 18 очков.

"Первая за пять игр победа". КХЛ - о матче "Барыса" с "Куньлунем"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор матча "Барыс" - "Куньлунь".

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Мотивация хоккеистов "Барыса" была максимальной, поскольку серия поражений составила уже четыре встречи. Игроки "Куньлуня", напротив, выходили на площадку в отличном настроении - они победили в четырех матчах из пяти последних. Алексей Ковалев оставил звенья практически нетронутыми, не став ломать то, что работает.

Первые несколько минут прошли в осторожном стиле. Гости действовали активнее, периодически беспокоя Йони Ортио. Хозяева сдержали напор и на десятой минуте открыли счет: Якоб Лилья мастерски завершил быструю контратаку. Следом гости получили два удаления одновременно, одно из которых - "5+20" Спенсера Фу. "Барсы" этот шанс не упустили: гол, ставший для него первым в сезоне, забил Мэттью Фрэттин. Подопечные Михайлиса реализовали большинство впервые за пять последних матчей. В оставшейся части первого периода "драконы" играли с шайбой чуть больше, но счет остался прежним.

После перерыва градус противостояния резко возрос, хоккеисты стали регулярно устраивать стычки. Один из таких конфликтов сыграл важную роль: Иван Николишин в результате красивой комбинации реализовал удаление, полученное Кертисом Волком. Окрыленные удачей гости пошли вперед, на что хозяева ответили россыпью опасных контратак. Незадолго до сирены Антон Сагадеев и Тревор Мерфи помахали кулаками с ничейным результатом. В целом "барсы" владели игровым преимуществом, по итогам двух периодов перебросав соперника более чем в два раза (35-15).

Третий период начался в неторопливом темпе. Гости искали бреши в обороне "Барыса", но их подводила дисциплина: Итан Уэрек и Джейк Челиос получили не самые обязательные удаления. В концовке "драконы" организовали настойчивый финальный штурм, проведя больше минуты вшестером против четверых, который успеха не принес", - говорится в тексте.

Казахстанский клуб набрал 18 очков и поднялся с десятого места на девятое на "Востоке". В свою очень пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке, набрав в предыдущих играх 11 баллов.

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с рижским "Динамо" 3 ноября.

Отметим, что до минувшей встречи с "Куньлунем" астанчане уступили "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3), "Сибири" (1:3) и "Сочи" (0:3).

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Хоккей

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