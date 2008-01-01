"Фрэттин забил - "Барыс победил". Команда Михайлиса прервала серию из четырех поражений подряд в КХЛ

И улучшила турнирное положение.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:47
Казахстанский "Барыс" победил китайский "Куньлунь" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Сначала на десятой минуте отличился Якоб Лилья, затем на 14-й успех закрепил один из самых критикуемых хоккеистов астанчан Мэттью Фрэттин, занесший в свой актив первый гол в этом сезоне.





Во втором периоде подопечные Юрия Михайлиса должны были забивать еще, но вместо этого позволили сопернику отыграть одну шайбу, автором которой на 24-й минуте стал Иван Николишин.



Третья 20-минутка прошла без голов. 

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из четырех поражений подряд и набрав 18 очков, поднялся с десятого места на девятое на "Востоке". В свою очень пекинская команда в этой конференции осела на последней, 12-й строчке, набрав в предыдущих играх 11 баллов.

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с рижским "Динамо" 3 ноября.

Отметим, что до минувшей встречи с "Куньлунем" астанчане уступили "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3), "Сибири" (1:3) и "Сочи" (0:3).
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Сегодня 21:47
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