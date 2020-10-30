Соперник "Барыса" по КХЛ заключил полноценный контракт с сыном олимпийского чемпиона

30 октября он сыграет против казахстанского клуба.

Игорь Ларионов. Фото: Чемпионат.com ©
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Барыс - Куньлунь Ред Стар

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Форвард Игорь Ларионов-младший заключил двусторонний полноценный контракт до конца сезона с китайским "Куньлунь Ред Стар", сообщает "Р-Спорт".

Ранее в октябре Ларионов-младший подписал пробный контракт с "Куньлунем". В двух матчах за команду 22-летний нападающий отметился результативной передачей.

Игорь Ларионов-младший - сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.

Добавим, что клуб из Китая в данный момент занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ, а 30 октября команда сыграет против "Барыса" в Нур-Султане.
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