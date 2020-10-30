Соперник "Барыса" по КХЛ заключил полноценный контракт с сыном олимпийского чемпиона

Форвард Игорь Ларионов-младший заключил двусторонний полноценный контракт до конца сезона с китайским "Куньлунь Ред Стар
", сообщает "Р-Спорт
".
Ранее в октябре Ларионов-младший подписал пробный контракт с "Куньлунем". В двух матчах за команду 22-летний нападающий отметился результативной передачей.
Игорь Ларионов-младший
- сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.
Добавим, что клуб из Китая в данный момент занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ
, а 30 октября команда сыграет против "Барыса
" в Нур-Султане.