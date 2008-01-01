"Я сильно взволнован". Новичок "Барыса" из НХЛ прокомментировал свой переход

Канадский нападающий Фил Вароне, перешедший в "Барыс
", поделился своими первыми эмоциями с болельщиками казахстанского клуба, передает корреспондент Vesti.kz
.
На своих официальных страницах в социальных сетях "Барыс" выложил видео с Вароне, на котором он обращается к фанатам.
"Привет фанатам "Барыса", это Фил Вароне. Хочу представиться и дать вам знать, как сильно я взволнован возможностью играть за вас. Это новое испытание для меня, с нетерпением жду начала, надеюсь на скорую встречу" - сказал Вароне.
О переходе канадца в "Барыс" несколько дней назад объявил сайт КХЛ
, а сегодня, 30 октября информацию официально подтвердил
сам клуб.