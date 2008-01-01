"Я сильно взволнован". Новичок "Барыса" из НХЛ прокомментировал свой переход

Он обратился к болельщикам команды.

Фил Вароне. Фото: Sport.mail.ru ©
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Сегодня 13:28
Канадский нападающий Фил Вароне, перешедший в "Барыс", поделился своими первыми эмоциями с болельщиками казахстанского клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

На своих официальных страницах в социальных сетях "Барыс" выложил видео с Вароне, на котором он обращается к фанатам. 

"Привет фанатам "Барыса", это Фил Вароне. Хочу представиться и дать вам знать, как сильно я взволнован возможностью играть за вас. Это новое испытание для меня, с нетерпением жду начала, надеюсь на скорую встречу" - сказал Вароне.

О переходе канадца в "Барыс" несколько дней назад объявил сайт КХЛ, а сегодня, 30 октября информацию официально подтвердил сам клуб.
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Сегодня 13:28
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