Когда приедет форвард Фил Варон? В "Барысе" оказались не готовы рассказать о новичке из НХЛ

Ранее клуб официально объявил о подписании нападающего.

Фил Варон (номер 44). Фото: nhl.com©
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Сегодня 17:25

Канадский форвард Фил Варон должен присоединиться к "Барысу" для участия в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но в пресс-службе столичного клуба затруднились рассказать корреспонденту Vesti.kz о сроках прибытия 29-летнего нападающего.

Ранее "Барыс" объявил об однолетнем контракте с форвардом, а сам Варон прокомментировал свою возможность сыграть в КХЛ.

"Без комментариев", - ответили в "Барысе" на вопрос о приезде Варона.

Не смог рассказать подробности сотрудничества и главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, который признался, что ничего о приезде новичка не знает.

"По нему пока не могу ничего не сказать, потому что я не владею информацией. Я знаю, что его подписали. А когда он приедет? В ближайшее время ему нужно визу открыть. Сколько это времени займет, я не знаю", - поделился Михайлис.

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Напомним, "Барыс" продолжит борьбу в КХЛ домашними матчами с "Куньлунем" (30 октября) и рижским "Динамо" (3 ноября). После 16 игр команда Михайлиса занимает десятое место в Восточной конференции с 16 очками.

Перед встречей с китайскими соперниками казахстанская команда проиграла четыре матча подряд и может расстаться с главным тренером.

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