Прямая трансляция матча "Барыса" против "Куньлуня" в КХЛ

Казахстанский клуб проиграл четыре матча подряд.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Барыс - Куньлунь Ред Стар

Турнирная таблица
30 октября "Барыс" в рамках регулярного сезона КХЛ примет в Нур-Султане китайский "Куньлунь". Команда Юрия Михайлиса постарается прервать серию из четырех поражений кряду, передает корреспондент Vesti.kz.

В этом сезоне команды уже играли друг против друга в сентябре. Тогда благодаря точным броскам Сведберга, Лильи и Михайлиса казахстанская команда победила со счетом 3:2.

Два дня назад "Барыс" проиграл на выезде "Сочи" со счетом 0:3. В данный момент "Барыс" занимает десятое место в Восточной конференции, набрав в 16 играх 16 очков. Команда из Китая занимает последнее место с 11-ю очками (19 матчей).

В прямом эфире игру "Барыса" и "Куньлуня" покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча КХЛ между "Барысом" и "Куньлунем"  >>>>>>>
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:07
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