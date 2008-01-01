Прямая трансляция матча "Барыса" против "Куньлуня" в КХЛ

30 октября "Барыс
" в рамках регулярного сезона КХЛ
примет в Нур-Султане китайский "Куньлунь
". Команда Юрия Михайлиса постарается прервать серию из четырех поражений кряду, передает корреспондент Vesti.kz
.
В этом сезоне команды уже играли друг против друга в сентябре. Тогда благодаря точным броскам Сведберга, Лильи и Михайлиса казахстанская команда победила со счетом 3:2.
Два дня назад "Барыс" проиграл на выезде "Сочи" со счетом 0:3. В данный момент "Барыс" занимает десятое место в Восточной конференции, набрав в 16 играх 16 очков. Команда из Китая занимает последнее место с 11-ю очками (19 матчей).
В прямом эфире игру "Барыса" и "Куньлуня" покажет телеканал Qazsport.
Прямая трансляция матча КХЛ между "Барысом" и "Куньлунем" >>>>>>>