"Барыс" подтвердил переход нападающего из НХЛ

ХК "Барыс
" официально объявил о переходе канадского нападающего из НХЛ Фила Варона, передает корреспондент Vesti.kz
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Как сообщил на своем сайте
клуб односторонний контракт с хоккеистом подписан на 1 сезон - до 30 апреля 2021.
Минувший сезон Варон провел в АХЛ за клубы "Лаваль Рокетс" и "Скрэнтон Пингвинс". На его счету 33 матча и 19 (4+15) очков в регулярном чемпионате.
Всего в АХЛ Вароне сыграл 539 игр, набрав 424 (129+295) результативных балла. В Национальной Хоккейной Лиге новичок "Барыса" выступал за команды "Баффало Сэйбрс", "Оттава Сенаторс" и "Филадельфия Флайерс".
В НХЛ Вароне набрал 17 (8+9) очков в 97 играх.
Добавим, что 30 октября "Барыс" в рамках регулярного сезона КХЛ
примет дома китайский "Куньлунь".