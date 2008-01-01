"Барыс" подтвердил переход нападающего из НХЛ

Стали известны детали его контракта.

Фил Варон. Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:13
ХК "Барыс" официально объявил о переходе канадского нападающего из НХЛ Фила Варона, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил на своем сайте клуб односторонний контракт с хоккеистом подписан на 1 сезон - до 30 апреля 2021.

Минувший сезон Варон провел в АХЛ за клубы "Лаваль Рокетс" и "Скрэнтон Пингвинс". На его счету 33 матча и 19 (4+15) очков в регулярном чемпионате.
Всего в АХЛ Вароне сыграл 539 игр, набрав 424 (129+295) результативных балла. В Национальной Хоккейной Лиге новичок "Барыса" выступал за команды "Баффало Сэйбрс", "Оттава Сенаторс" и "Филадельфия Флайерс".
В НХЛ Вароне набрал 17 (8+9) очков в 97 играх.

Добавим, что 30 октября "Барыс" в рамках регулярного сезона КХЛ примет дома китайский "Куньлунь".
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Сегодня 09:13
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