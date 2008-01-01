Иностранный тренер рассказал о предложении от "Барыса"

Белорусский тренер Андрей Сидоренко
, возглавивший гродненский "Неман"
, рассказал, что мог оказаться в "Барысе"
, сообщает Pressball.by
со ссылкой на его интервью пресс-службе Parimatch.
- Гродно - город с хоккейными традициями, поэтому очень интересно приступить здесь к работе. "Неман" я считаю топ-клубом, работать здесь интересно и престижно, поэтому особо не раздумывал над предложением. Со мной связался Анатолий Варивончик, человек, который в хоккее разбирается, мы обсудили детали и план, как двигаться дальше, - отметил он.
- Вы долго думали прежде, чем принять предложение из Гродно?
- Я недавно начал работу в Орше. Хочу сказать большое спасибо. Несмотря на короткое время, что я там провел. Людям на местах хоккей интересен. Если честно, то раздумывал над предложением "Немана", но слишком уж соскучился по работе. Сейчас осваиваюсь в Гродно, здесь хорошая инфраструктура, живу пока в гостинице.
- Это предложение было единственным за последнее время?
- Перед стартом сезона были варианты работы в КХЛ - "Барыс", но не срослось из-за некоторых нюансов. Еще были предложения из ВХЛ, но они не очень устраивали. Затем пандемия - вариантов работы было не так много.
61-летний Сидоренко имеет опыт работы не только на клубном уровне, но и возглавлял сборную Беларуси в период 2018-2019 годов.
Напомним, что "Барыс" решил сделать ставку на местного специалиста, объявив 17 июня о назначении 51-летнего Юрия Михайлиса
. С казахстанским тренером команда стартовала в новом сезоне КХЛ. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года.