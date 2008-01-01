Канадцы и великаны из Швеции. С кем "Барыс" мог бы расстаться в период игрового кризиса

Казахстанский клуб "Барыс"
может заменить лидеров, ведь команда балансирует на грани не попадания в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ
. О тех, кто бы мог покинуть столичную дружину - в материале корреспондента Vesti.kz
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Серия из четырех поражений может привести не только к приглашению новых игроков, но и смене провалившихся ведущих исполнителей. "Барыс", как и любой клуб КХЛ, способен прибегнуть к этой радикальной мере. И если о расставание с главным тренером Юрием Михайлисом
речи не идет, то пару легионеров могут покинуть клуб.
1. Мэтт Фрэттин
Об этом снайпере говорим мы больше, чем он забил голов в сезоне. Три голевые передачи в 16 играх. Слабый результат для форварда ведущего звена, который должен был состязаться с самыми меткими игроками турнира.
2. Хенрик Карлссон
Опытнейший 199-сантиметровый голкипер приглашен для помощи сборной Казахстана, поэтому в КХЛ мы его будем видеть не так часто. Но стоит ли оно того? Молодым казахстанцам шансов пробиться в состав практически нет. Можно попробовать найти легионера с перспективой или дать шанс кандидату в национальную команду.
3. Линус Виделль
Еще один опытный игрок, который не смог найти себе применение на ключевой в центре атаки первого звена. Теперь Виделль вернется на край нападения, но как и в случае с Карлссоном, может быть, стоит поискать кого-то помоложе. Умение форварда не ставим под сомнение, но "Барысу" нужна перспектива.
4. Джесси Блэкер
Техничный и быстрый защитник не такой результативный, как прежде. У него иммунитет, как у игрока сборной Казахстана, но две голевые передачи, это не солидно для Блэкера. Ему нужен новый вызов.
5. Виктор Сведберг
Двухметровый защитник выжигает в обороне, заблокировав более 30 бросков (первый результат в команде). Но если ему будет альтернатива, которая способна действовать быстрее, то можно подобрать и другого легионера.
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Первая тройка кандидатов, на наш взгляд, фавориты. Можно было бы отпустить и кого-то из защитников, но тогда "Барыс" распустит практически половину основного состава. Хотя вряд ли зачистка команды ограничится одним Фрэттином. Не только канадец не впечатляет на старте чемпионата. Можно найти еще двух-трех игроков на замену - это зависит от количества новобранцев.
Добавим, что следующий матч "Барыс" проведет завтра, когда примет на своем льду китайский "Куньлунь". Другой аутсайдер турнира приедет в Нур-Султан 3 ноября - это рижское "Динамо". Эти матчи могут быть определяющими в карьере Михайлиса на посту главного тренера "Барыса".
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