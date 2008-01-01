Прошу на выход, или как в "Барысе" расстаются с главными тренерами в КХЛ

Четыре поражения подряд поставили тренерский штаб "Барыса"
во главе с Юрием Михайлисом
в сложную ситуацию. Казахстанский клуб не только увеличил отставание от зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), но и потерял свои "козыри". О возможных последствиях полосы неудач - в материале корреспондент Vesti.kz
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Казахстанский клуб в новом сезоне КХЛ, как говорят в России, в привилегированном положении. Избежать коронавирусной атаки не удалось, но Лига разрешила перенести встречи, и не стала наказывать техническими поражениями. Теперь "Барыс" сыграл меньше встреч, чем конкуренты, и может планомерно их нагонять.
Не сработало. Подопечные Михайлиса неплохо стартовали, давая бой практически каждому оппоненту, а сейчас "поплыли". Тренер говорит, что беседует с игроками, чтобы донести до них свои мысли. На пару игр этого хватило. Но затем, от думающего хоккея, который анонсирует казахстанский тренер, не осталось и следа.
Еще пару поражений и руководству клуба не останется вариантов, как решиться на смену полководца. Проигрыши в домашних матчах с "Куньлунем" и "Динамо" из Риги, где "Барыс" обязан побеждать, могут заставить задуматься о продуктивности дальнейшего сотрудничества с тренерским штабом.
И даже долгожданные новички могут не успеть подъехать. Тут вопрос. Если "Барыс" может подписывать новых игроков даже с сокращенным бюджетом, то почему не сделал этого раньше? Нужно было дождаться, когда эксперимент докажет свою слабость и придется спасать ситуацию дополнительными вливаниями. Вряд ли необходимость ведущего центрального нападающего появилась прямо сейчас.
Команда хромает на обе ноги. "Барыс" за 60 минут основного времени выиграл только два матча. У кого? У своих следующих соперников - у "Куньлуня" с рижским "Динамо". И те, и другие, замыкают таблицы конференций. Если вспомнить ход тех победных встреч, то "Барыс" мог и в них упустить преимущество и состязаться за пределами 60 минут.
До Михайлиса были специалисты, которых можно назвать
более харизматичными и успешными, но доиграть полный сезон и они не смогли. Тренер-дебютант вплотную подошел к моменту, когда нужно срочно выправлять ситуацию. Две победы в матчах с аутсайдерами дадут ему еще немного времени на посту главного тренера. Иной результат - расстанутся без промедления.
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Напомним, первый определяющий матч для карьеры Михайлиса в "Барысе" пройдет завтра, 30 октября. В гости к столичной команде, которая занимает десятое место на "Востоке" (16 очков), приедет китайский "Куньлунь" (11), прибывающий на 12-й строчке. Клубы уже встречались в этом сезоне в Нур-Султане и сильнее оказался "Барыс" (3:2).
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