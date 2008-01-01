"Такие матчи придают уверенность". Форвард "Сочи" прокомментировал победу над "Барысом"

Нападающий "Сочи" Даниил Апальков, комментируя победу над "Барысом" в домашнем матче КХЛ, отметил игру вратаря своей команды. По словам хоккеиста, победы в таких матчах придают уверенности.

"Здорово, что победили, сыграли на ноль, хочу поблагодарить Макса, который в нужные моменты подтаскивал нас, поздравить с "сухарем". Такие матчи, безусловно придают уверенность, как кому-то в отдельности, так и команде в целом. Нужно не отступать, продолжать оставаться единым коллективом, как сегодня", - цитирует Апалькова сайт КХЛ.

Напомним, казахстанский клуб проиграл "Сочи" со счетом 0:3, впервые в новом сезоне КХЛ не забив ни одного гола. Серия поражений команды составляет четыре матча.