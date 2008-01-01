Михайлису предложили зарезать барана после четвертого поражения "Барыса" подряд

Прибегнуть к древнему ритуалу для того, чтобы прервать серию поражений "Барыса", предложили главному тренеру команды Юрию Михайлису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Минувшей ночью казахстанский клуб на выезде встречался с "Сочи", аутсайдером Западной конференции КХЛ, и уступил со счетом 0:3. Это поражение стало для "Барыса" уже четвертым подряд.

"Может быть, стоит вернуться к старому методу - зарезать барана?" - спросил на послематчевой пресс-конференции Михайлиса комментатор Александр Олейник.

"Не знаю, не знаю, скорее всего, может быть и так", - ответил тренер.

Отметим, что следующую игру подопечные Михайлиса проведут как раз на своем льду - 30 октября с китайским "Куньлунем".