"Исключить глупые голы". Хоккеисты "Барыса" высказались о провальной серии матчей в КХЛ

Защитник "Барыса" Никита Клещенко
после матча с "Сочи" в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) прокомментировал игру Даррена Дица
и назвал способ, который поможет выйти из череды поражений, передает корреспондент Vesti.kz
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Казахстанский клуб проиграл
четвертый матч подряд (0:3), впервые в новом сезоне КХЛ не забив ни одного гола.
- Игра у нас очередная не получилась. Мы снова не использовали свои моменты и допустили ошибки, которые привели к голу. Это нужно исправлять. Но я верю, что мы пройдем этот сложный этап, в который мы сейчас попали... Эту серию поражений. Я верю в каждого. Мы сможете через это пройти, - считает Клещенко.
- Вторая игра в первой паре. Увереннее себя чувствуешь?
- Про игру с Дарреном (Дицем - прим. ред.)? Это умный защитник. Он один из лучших в Лиге. С ним играть одно удовольствие. Я думаю, и у него пойдет игра скоро. Он начнет забивать голы и набирать очки. Помогать команде.
- Что нужно изменить в игре?
- Во-первых, сломать тенденцию поражений. Это сложно, но мы должны пройти через это. Где-то сыграть умнее. Чтобы не пропускать глупые голы такие. И у нас все получится. Если мы будем командой, и не будем зацикливаться на поражениях. Мы должны сохранять позитив.
Другой защитник столичного клуба Виктор Сведберг
считает, что в команде осознают трудности, с которыми столкнулись, и понимают, над чем нужно работать.
"Команда недовольна таким результатом. По большей части игра была равна. К сожалению, не смогли сегодня выиграть. Все в раздевалке понимают, что нужно работать над своей игрой, чтобы получить лучшие результаты," - поделился защитник.
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Ранее результат матча в Сочи прокомментировал главные тренеры команд. Наставник "Барыса" Юрий Михайлис
после очередного поражения готов принести
в жертву барана. Его коллега из "Сочи"
Евгений Ставровский похвалил
своего голкипера за уверенную игру.
Добавим, "Барыс" матчем с "Сочи" завершил короткую выездную серию, 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции - китайский "Куньлунь". Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане - 3-го ноября "Барыс" должен принять рижское "Динамо".
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