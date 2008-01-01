Идеальная игра? Тренер "Сочи" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ

Наставник похвалил своего голкипера.

Фото: ХК "Сочи"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 01:19
Главный тренер "Сочи" Евгений Ставровский после матча с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) похвалил свою команду, выделив игру голкипера, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3, потерпев четвертое поражение подряд.

- Лучшая игра. Ребята молодцы. Вовремя нас тащил вратарь. Первая игра на ноль. Это очень радует и придает уверенность. Без ошибок не бывает, но ребята начали выполнять установку, - считает Ставровский.

- Можно ли сказать, что команда выполнила все установки?
- Ребята сегодня услышали и выполнили установки. Это очень важно.

- Можно ли сказать, что команда сыграла образцово?
- Раз сыграли на ноль, значит сыграли образцово. Но без ошибок не бывает. Есть моменты, которые будем дорабатывать.

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Добавим, что ранее результат матча в Сочи прокомментировал главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Специалист ждет более сильной игры от лидеров, и готов пойти на жертвоприношение.

Напомним, "Барыс" матчем с "Сочи" завершил короткую выездную серию, а 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции - китайский "Куньлунь". Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане - 3-го ноября "Барыс" должен принять рижское "Динамо".

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Метки:
Сочи ХК Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
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