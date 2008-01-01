"Барыс" назвал состав на выездной матч КХЛ с "Сочи"

"Барыс"
определился с составом на гостевую игру с "Сочи"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет сегодня, 28 октября, в Сочи и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
"Сочи" и "Барыс" занимают десятые строчки в своих конференциях. Клуб из Казахстана имеет на четыре очка больше "леопардов" при четырех играх в запасе.
Черноморская команда не может обыграть "Барыс" в официальных матчах с 2017 года - 0:3, 2:3 Б, 1:4, 2:3.
Отметим, что к предстоящей игре подопечные Юрия Михайлиса подходят с тремя поражениями в пассиве, проиграв "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3) и "Сибири" (1:3).