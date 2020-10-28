"Состав астанчан пополнит яркий новичок". КХЛ - о гостевом матче "Барыса" с "Сочи"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте
представила превью к матчу "Сочи" - "Барыс"
, отметив, что соперники занимают аналогичные места в своих конференциях, тогда как черноморская команда не знает побед над казахстанской с 2017 года.
"Сочи" вернулся из Москвы, где не сумел взять верх над "Спартаком" (1:4). Главный тренер Евгений Ставровский, недавно возглавивший "леопардов", видит в качестве главной задачи улучшение физических кондиций игроков. "Барыс" позавчера потерпел поражение от "Сибири" (1:3). В тренерском штабе рассказали, что хотят поработать над большинством (15,4 процента). В ближайшее время состав пополнит яркий новичок - нападающий Фил Вароне.
"Сочи" и "Барыс" занимают десятые строчки в своих конференциях. Клуб из Казахстана имеет на четыре очка больше "леопардов" при четырех играх в запасе.
Следующее очко станет 200-м в КХЛ для форварда "Сочи" Даниила Апалькова. Три игры насчитывает результативная серия нападающего "Барыса" Якоба Лильи (2+2), его одноклубник Линус Виделль в одном точном броске от красивого юбилея (100 голов в КХЛ).
Черноморская команда не может обыграть "Барыс" в официальных матчах с 2017 года - 0:3, 2:3 Б, 1:4, 2:3", - говорится в тексте.
Отметим, что к предстоящей игре казахстанский клуб подходит с тремя поражениями в пассиве, проиграв "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3) и "Сибири" (1:3).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне