Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли "Барысу" канадский новичок из НХЛ

ХК "Барыс"
готовится к дебюту канадского форварда Фила Варона
, а в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) уже ждут от легионера яркого выступления. О приезде 29-летнего центрфорварда - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Канадский дебютант должен повести за собой команду, ведь ему отводится роль первой скрипки не только в атаке, но и в обороне. Варон провел богатую карьеру в АХЛ, а теперь может засветиться в КХЛ. "Барыс" - это вариант, через который канадские легионеры могут получить шанс перебраться в клуб побогаче.
Линден Вей
, Найджел Доус
и Патрис Кормье
- небольшой список канадских нападающих, которых можно назвать успешными в Лиге. Они заявили о себе в "Барысе", а сейчас претендуют на Кубок Гагарина
. От Варона ждут чего-то подобного, но он не провел ни одного матча в КХЛ.
Так ли он хорош? Канадец может стать новым лидером "Барыса", а может не заиграть. Ему отводится ответственная роль. В него верят даже больше, чем он может ожидать. Но Варону потребуется время на адаптацию. Тот же Кертис Волк
, чтобы выйти на новый уровень, отыграл пару сезонов.
Но Варона ждут. Если пишут про "Барыс", обязательно упоминают, что в клубе ждут интересного новобранца. Если в казахстанской команде был шанс взять канадца, то почему он не пришел до старта в КХЛ? Скорее всего, на его согласие повлияла ситуация с АХЛ - старт Лиги еще не определен.
"Барыс" нашел отличный вариант на бумаге, и в КХЛ его побаиваются. Осталось не провалиться. И "Барысу", и Варону. Если канадец станет лидером в казахстанской команде, ему откроются двери и появятся возможности. Нужно только выйти в Кубок Гагарина с командой Юрия Михайлиса
.
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Напомним, "Барыс" матчем с "Сочи" завершает выездную серию, а 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции - китайский "Куньлунь". Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане - 3 ноября "Барыс" должен принять рижское "Динамо".
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