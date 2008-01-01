"Ортио тащит!". Сэйв вратаря "Барыса" вошел в топ-10 спасений восьмой недели КХЛ

Сэйв голкипера ХК "Барыс" Йони Ортио в матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса" вошел в десятку лучших по итогам восьмой недели сезона, сообщается на сайте Лиги.

В середине первого периода в домашней встрече финский кипер отразил шайбу после броска форварда гостей Джастина Азеведо. Это спасение в топ-10 заняло второе место.

"Ортио тащит!" - воскликнул комментатор.

В самом же матче "Барыс" уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3. Сегодня, 28 октября, казахстанский клуб на выезде сыграет с "Сочи".

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