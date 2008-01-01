Куда пропал защитник сборной Казахстана? В "Барысе" потерялся один из самых результативных игроков

Защитник сборной Казахстана Джесси Блэкер не может забить за "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Один из самых результативных игроков обороны за два сезона набрал более 40 очков, а в стартовавшем турнире отметился только двумя передачами. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
29-летний Блэкер дебютировал в Лиге за китайский "Куньлунь", а затем перебрался в "Барыс" к Андрею Скабелке. Техничный и быстрый защитник с первого матча начал набирать, концентрируясь на голевых передачах. Финишировал Блэкер с 24 (4+20) очками, пропустив вперед только Даррена Дица (18+39).
Одну из первых шайб защитник забил в ворота Йони Ортио. Следующий сезон Блэкер завершил с 20 (2+18) очками, уступив только Дицу (14+21) и Атте Охтамаа (7+16). Похожий результат от канадца можно было ждать и в стартовавшем турнире, но "девятый" номер куда-то пропал.
Если Диц (8+2) продолжает держать планку, то Блэкер не набирает очков. У него с напарником Виктором Сведбергом (1+3) редкий для защитников положительный показатель полезности (по "+4"), но всего две голевые передачи. Что же случилось с Блэкером?
Юрий Михайлис считает, что изменения в стиле игры защитника могут быть связаны с его физической формой. Блэкер не уверен, что сможет без риска подключиться к атаке, поэтому предпочитает сосредоточиться на обороне. Получается, что прежнего игрока мы увидим только тогда, когда он наберет свои боевые кондиции. А пока - 14 игр, 19 бросков и 0 голов.
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Сегодня, 28 октября, "Барыс" продолжит выездную серию игр матчем с "Сочи". Как и казахстанский клуб, соперники не входят в зону плей-офф своей конференции, занимая десятое место. Но если "Барыс" от топ-8 в одной победе, то "Сочи" отстает от "Спартака" на восемь баллов. В Казахстане игру покажут в прямом эфире.
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