Долгожданная победа? Прямая трансляция матча "Барыса" против "Сочи" в КХЛ

28 октября в рамках регулярного сезона КХЛ казахстанский "Барыс" сыграет на выезде против "Сочи", передает корреспондент Vesti.kz.



К данной встрече подопечные Юрия Михайлиса подходят имея в активе три поражения подряд. Интересно, что и "Барыс" и "Сочи" занимают десятые места в своих конференциях.



Матч начнется в 22:30 по времени Нур-Султана, в прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.



Добавим, что 26 октября "Барыс" проиграл в Новосибирске "Сибири" со счетом 1:3.



Прямая трансляция матча КХЛ "Сочи" - "Барыс" >>>>>>



