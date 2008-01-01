Долгожданная победа? Прямая трансляция матча "Барыса" против "Сочи" в КХЛ

Казахстанский клуб идет на серии из трех поражений.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Сочи - Барыс

Турнирная таблица

28 октября в рамках регулярного сезона КХЛ казахстанский "Барыс" сыграет на выезде против "Сочи", передает корреспондент Vesti.kz.

К данной встрече подопечные Юрия Михайлиса подходят имея в активе три поражения подряд. Интересно, что и "Барыс" и "Сочи" занимают десятые места в своих конференциях. 

Матч начнется в 22:30 по времени Нур-Султана, в прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Добавим, что 26 октября "Барыс" проиграл в Новосибирске "Сибири" со счетом 1:3.

Прямая трансляция матча КХЛ  "Сочи" - "Барыс" >>>>>>

 

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:10
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