"Фрэттин вернулся, но толку нет". Казахстанский комментатор - об усилении "Барыса", форварде из НХЛ и еще одном трансфере

Юлия Милова

Усиление центральным нападающим должно пойти на пользу "Барысу". Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил казахстанский комментатор Александр Олейник. По мнению специалиста, эта позиция в клубе является проблемной.

Напомним, накануне КХЛ объявила о переходе в столичный клуб форварда из НХЛ Фила Варона. Его контракт однолетний.

"Усиление в данной ситуации лишним не будет. Другой момент, что будет, опять же, страдать кто-то из игроков, которые сейчас доказывают и пашут, они будут терять игровое время.

Но позиция центра всегда дефицитна, всегда нужная. Значит, должна быть конкуренция выше. Игроки должны развиваться. Но, как я уже говорил, в команде отсутствует первое звено. И, к сожалению, Виделлю тяжело в первой тройке справляться с этими обязанностями. Поэтому приход такого игрока, возможно, даже мера вынужденная в данный момент. Ходят слухи, что ищут еще одного защитника-легионера. Команда сейчас нуждается в подпитке", - прокомментировал Олейник.

"Мы видим, что Фрэттин вернулся, но толку от него нет", - добавил он.

Серия поражений "Барыса" составляет три матча. Команда занимает десятое место на "Востоке" и следующий матч проведет завтра, 28 октября, на выезде против "Сочи".