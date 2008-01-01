"Ему еще визу открыть надо". Тренер "Барыса" - о поражении от "Сибири" и новичке из НХЛ

Специалист считает, что за плей-офф переживать не нужно.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:10
Континентальная Хоккейная Лига
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Сибирь - Барыс 3:1

Голы: Шашков, 23 (1:0); Лилья, 31 (1:1); Миловзоров, 33 (2:1); Ли, 59 (3:1)

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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после матча с "Сибирью" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о нереализованном преимуществе команды и прокомментировал приход канадского легионера Фила Варона, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб проиграл со счетом 1:3, а единственный гол за "Барыс" забил Якоб Лилья.

- Первый и третий периоды - за нашим преимуществом. Второй период мы провалили. И контратаку, и в меньшинстве неправильно сыграли. Было у нас десять минут большинства, но мы не смогли реализовать преимущество в одного игрока. Будем работать, - считает Михайлис.

- Уже официально объявили о подписании Фила Варона. Есть ли понимание, когда он присоединиться к команде?

- По нему пока не могу ничего не сказать, потому что я не владею информацией. Я знаю, что его подписали. А когда он приедет? В ближайшее время ему нужно визу открыть. Сколько это времени займет, я не знаю.

- Есть поводы для переживания по поводу выхода в плей-офф?

- Нет таких поводов. Команда делает выводы после проигранных игр. Я думаю, что скоро у нас будет пополнение. Центральный нападающий... Я думаю, переживаний никаких нет.

Парни добавляют больше агрессии в атаке, больше бросков делают. Больше давления на соперников. Понимание уже есть. Мы больше и дальше активно будет играть в атаке.

- Никиту Михайлиса называют игроком НХЛ из Казахстана. Согласны, что ему не хватает стабильность на уровне КХЛ? Сегодня от него не было той остроты.

- Про НХЛ скажу - нет. Он должен показать себя в КХЛ. Два сезона отыграл. Да, хорошие сезоны были. Но у него контракт на два года, и ему еще работать и работать.

"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ

Добавим, что "Барыс" начал краткосрочную выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью", а еще через два дня, 28 октября, сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.


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