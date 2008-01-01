"Ему еще визу открыть надо". Тренер "Барыса" - о поражении от "Сибири" и новичке из НХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после матча с "Сибирью"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о нереализованном преимуществе команды и прокомментировал приход канадского легионера Фила Варона
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанский клуб проиграл
со счетом 1:3, а единственный гол за "Барыс" забил Якоб Лилья
.
- Первый и третий периоды - за нашим преимуществом. Второй период мы провалили. И контратаку, и в меньшинстве неправильно сыграли. Было у нас десять минут большинства, но мы не смогли реализовать преимущество в одного игрока. Будем работать, - считает Михайлис.
- Уже официально объявили о подписании Фила Варона. Есть ли понимание, когда он присоединиться к команде?
- По нему пока не могу ничего не сказать, потому что я не владею информацией. Я знаю, что его подписали. А когда он приедет? В ближайшее время ему нужно визу открыть. Сколько это времени займет, я не знаю.
- Есть поводы для переживания по поводу выхода в плей-офф?
- Нет таких поводов. Команда делает выводы после проигранных игр. Я думаю, что скоро у нас будет пополнение. Центральный нападающий... Я думаю, переживаний никаких нет.
Парни добавляют больше агрессии в атаке, больше бросков делают. Больше давления на соперников. Понимание уже есть. Мы больше и дальше активно будет играть в атаке.
- Никиту Михайлиса называют игроком НХЛ из Казахстана. Согласны, что ему не хватает стабильность на уровне КХЛ? Сегодня от него не было той остроты.
- Про НХЛ скажу - нет. Он должен показать себя в КХЛ. Два сезона отыграл. Да, хорошие сезоны были. Но у него контракт на два года, и ему еще работать и работать.
"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ
Добавим, что "Барыс" начал краткосрочную выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью", а еще через два дня, 28 октября, сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила
о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.