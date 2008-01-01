"Соперник перебросал нас". Тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ

Главный тренер "Сибири"
Николай Заварухин после матча с "Барысом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) признал, что казахстанский клуб владел преимуществом, но назвал моменты, которые помогли победить, передает корреспондент Vesti.kz
.
В Новосибирске казахстанская команда потерпела
третье поражение подряд (1:3).
- Строго сыграли в обороне, но отдали территориальное преимущество "Барысу". Сыграли на контратаке. Здорово сыграли в меньшинстве, и здорово, что забили важные голы. Что в большинстве, что в концовке игры. Очень напряженная игра. Возможно, что "Барыс" где-то перебрасывал нас. Ребята здорово сыграли в обороне. Нужная победа для нас, - считает Заварухин.
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Ранее о матче с "Сибирью" высказался
главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
. Казахстанский специалист рассказал
, что его команда могла выиграть за счет реализации большинства, если бы использовала моменты.
Добавим, что "Барыс" начал выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью", а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила
о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.