"Соперник перебросал нас". Тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ

По словам специалиста, важно было забивать голы в сложных моментах.

Фото: ХК "Сибирь"©
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Континентальная Хоккейная Лига
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Сибирь - Барыс 3:1

Голы: Шашков, 23 (1:0); Лилья, 31 (1:1); Миловзоров, 33 (2:1); Ли, 59 (3:1)

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Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин после матча с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признал, что казахстанский клуб владел преимуществом, но назвал моменты, которые помогли победить, передает корреспондент Vesti.kz.

В Новосибирске казахстанская команда потерпела третье поражение подряд (1:3).

- Строго сыграли в обороне, но отдали территориальное преимущество "Барысу". Сыграли на контратаке. Здорово сыграли в меньшинстве, и здорово, что забили важные голы. Что в большинстве, что в концовке игры. Очень напряженная игра. Возможно, что "Барыс" где-то перебрасывал нас. Ребята здорово сыграли в обороне. Нужная победа для нас, - считает Заварухин.

"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ

Ранее о матче с "Сибирью" высказался главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Казахстанский специалист рассказал, что его команда могла выиграть за счет реализации большинства, если бы использовала моменты.

Добавим, что "Барыс" начал выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью", а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.


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