Про "засосы" и "кровь из носа". Как игроки "Барыса" отреагировали на третье поражение подряд в КХЛ

Столичный клуб настраивался на победу.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
1
Сегодня 21:49
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс 3:1

Голы: Шашков, 23 (1:0); Лилья, 31 (1:1); Миловзоров, 33 (2:1); Ли, 59 (3:1)

Турнирная таблица
Защитник "Барыса"  Леонид Метальников после матча с "Сибирью" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о настрое побеждать до "крови из носа" и назвал ключевой момент встречи, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб проиграл третий матч подряд (1:3), а единственный гол - на счету у Якоба Лильи.

- Нам не удалось реализовать большинство наше. Что мы не можем уже сделать пять игр, если не ошибаюсь. "Сибирь" в меньшинстве хорошо отработала. Я думаю, это ключевой момент был, - поделился Метальников.

- Не считаете, что запас игр у "Барыса" - это расслабляющий фактор?

- Нет, я, честно сказать, и не думал, что у нас в запасе матчи. Выходим и стараемся каждую игру побеждать. Как видите, иногда не получается.

- Воспринимаете ли "Сибирь", как конкурента по борьбе за плей-офф? Может быть, держали в уме ту несостоявшуюся серию плей-офф?

- Говорили перед матчем, что это матч за четыре очка. Нам кровь из носу нужно выиграть сегодня. Но как получилось. Довольна равная игра была, и мы неплохо играли.

Согласился с одноклубником другой защитник - Егор Шалапов. По его словам, "Барыс" планировал давить на соперника, но увяз в его игре.

"Хорошая игра. Мы не реализовали большинстве, которое у нас было. А соперник реализовал. Проиграли, но могли зацепить очки, - считает Шалапов. - Мы хотели сыграть первым номером, хотели давить на соперника, и где-то это у нас получилось. Возможно, нас где-то засасывало. Теряли концентрацию. Соответственно, были контратаки соперника".

"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ

Ранее итоги встречи прокомментировал главные тренеры соперников. Юрий Михайлис посетовал на слабую реализацию моментов в большинстве, а его коллега Николай Заварухин отметил важность победы и похвалил свою команду.

Добавим, что "Барыс" начал выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью", а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сибирь
Хоккей КХЛ
1
Сегодня 21:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»