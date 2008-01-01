Про "засосы" и "кровь из носа". Как игроки "Барыса" отреагировали на третье поражение подряд в КХЛ

Защитник "Барыса" Леонид Метальников
после матча с "Сибирью"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о настрое побеждать до "крови из носа" и назвал ключевой момент встречи, передает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанский клуб проиграл
третий матч подряд (1:3), а единственный гол - на счету у Якоба Лильи
.
- Нам не удалось реализовать большинство наше. Что мы не можем уже сделать пять игр, если не ошибаюсь. "Сибирь" в меньшинстве хорошо отработала. Я думаю, это ключевой момент был, - поделился Метальников.
- Не считаете, что запас игр у "Барыса" - это расслабляющий фактор?
- Нет, я, честно сказать, и не думал, что у нас в запасе матчи. Выходим и стараемся каждую игру побеждать. Как видите, иногда не получается.
- Воспринимаете ли "Сибирь", как конкурента по борьбе за плей-офф? Может быть, держали в уме ту несостоявшуюся серию плей-офф?
- Говорили перед матчем, что это матч за четыре очка. Нам кровь из носу нужно выиграть сегодня. Но как получилось. Довольна равная игра была, и мы неплохо играли.
Согласился с одноклубником другой защитник - Егор Шалапов
. По его словам, "Барыс" планировал давить на соперника, но увяз в его игре.
"Хорошая игра. Мы не реализовали большинстве, которое у нас было. А соперник реализовал. Проиграли, но могли зацепить очки, - считает Шалапов. - Мы хотели сыграть первым номером, хотели давить на соперника, и где-то это у нас получилось. Возможно, нас где-то засасывало. Теряли концентрацию. Соответственно, были контратаки соперника".
"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ
Ранее итоги встречи прокомментировал главные тренеры соперников. Юрий Михайлис посетовал
на слабую реализацию моментов в большинстве, а его коллега Николай Заварухин отметил
важность победы и похвалил свою команду.
Добавим, что "Барыс" начал выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью", а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила
о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.