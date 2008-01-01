КХЛ объявила о переходе в "Барыс" форварда из НХЛ

29-летний канадский форвард Фил Варон перешел в "Барыс", сообщает Континентальная хоккейная лига.

Центральный нападающий минувший сезон канадец начинал в "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз", откуда перешел в "Лаваль Рокет". В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счет 19 (4+15) очков при показателе полезности "-17" и 8 минутах штрафного времени.

Варон был выбран клубом "Сан-Хосе Шаркс" в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Также выступал за "Баффало Сэйбрз", "Оттаву Сенаторз" и "Филадельфию Флайерз".

Все в НХЛ Варон провел 97 матчей. Он забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности "-20" и 26 минутах штрафа.

Контракт "Барыса" с форвардом рассчитан на один сезон.

Ранее появилась информация, что он будет выступать в первом звене.