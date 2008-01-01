Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб готов подписать двух новичков.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 22:49
Казахстанский клуб "Барыс" приглашал канадского форварда Мэтта Фрэттина на позицию основного снайпера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а сейчас вынужден перетасовать состав. О том, как легионер сможет реабилитироваться и расcчитывают ли на него в команде Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

32-летний голеадор стартовал в "Барысе" почти с четырех десятков шайб за два сезона, а в свой третий турнир за казахстанский клуб ни разу еще не забил. Параллельно просела статистика другого форварда из первого звена - 35-летнего шведского Линуса Виделля (2+7).

Тренерский штаб решил, что опытному форварду пора вернуться на фланг, где ему играть привычнее, а в центр пригласить 29-летнего Фила Варона. Другой край может прикрыть другой опытный форвард - 34-летний казахстанец Роман Старченко (4+3).

Где сыграет Фрэттин? В матче с "Сибирью" канадец подвинул новичка Якоба Лилью (4+6), но это видимо временно. Если Мэтт не возьмется за дело, то 27-летний шведский форвард подвинет его ниже по ротации. Он то, в отличие от конкурента по составу, начал забивать и приносить пользу клубу.



Позиции во второй тройке 27-летнего Кертиса Волка (3+7) и 25-летнего Никиты Михайлиса (7+1). Возможно, что это лучшая атакующая связка в команде. Тут можно забивать, но вряд ли Фрэттин закрепится. Не нужно удивляться, если канадец окажется в третьем звене или даже четвертом (как было в "Ак Барсе").

Скорее всего, его карьера в "Барысе" практически предрешена. Столичный клуб может пригласить сразу двух новичков, и если второй тоже будет нападающим, то Фрэттин должен забивать дубли и хет-трики, чтобы остаться. Иначе, ему придется искать другую команду.

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Добавим, что "Барыс" начал выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью" (проиграли 1:3) , а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.

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