Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс"
приглашал канадского форварда Мэтта Фрэттина
на позицию основного снайпера в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), а сейчас вынужден перетасовать состав. О том, как легионер сможет реабилитироваться и расcчитывают ли на него в команде Юрия Михайлиса
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
32-летний голеадор стартовал в "Барысе" почти с четырех десятков шайб за два сезона, а в свой третий турнир за казахстанский клуб ни разу еще не забил. Параллельно просела статистика другого форварда из первого звена - 35-летнего шведского Линуса Виделля
(2+7).
Тренерский штаб решил, что опытному форварду пора вернуться на фланг, где ему играть привычнее, а в центр пригласить
29-летнего Фила Варона
. Другой край может прикрыть другой опытный форвард - 34-летний казахстанец Роман Старченко
(4+3).
Где сыграет Фрэттин? В матче с "Сибирью" канадец подвинул новичка Якоба Лилью
(4+6), но это видимо временно. Если Мэтт не возьмется за дело, то 27-летний шведский форвард подвинет его ниже по ротации. Он то, в отличие от конкурента по составу, начал забивать и приносить пользу клубу.
Позиции во второй тройке 27-летнего Кертиса Волка
(3+7) и 25-летнего Никиты Михайлиса
(7+1). Возможно, что это лучшая атакующая связка в команде. Тут можно забивать, но вряд ли Фрэттин закрепится. Не нужно удивляться, если канадец окажется в третьем звене или даже четвертом (как было в "Ак Барсе").
Скорее всего, его карьера в "Барысе" практически предрешена. Столичный клуб может пригласить
сразу двух новичков, и если второй тоже будет нападающим, то Фрэттин должен забивать дубли и хет-трики, чтобы остаться. Иначе, ему придется искать другую команду.
"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ
Добавим, что "Барыс" начал
выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью" (проиграли 1:3) , а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила
о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.
Старченко обойдет Боченски, или некоторые моменты встреч "Барыса" с "Сибирью" в КХЛ