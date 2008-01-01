"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" может подписать двух новичков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. Игроки смогут присоединятся к столичной команде в середине ноября.
Первым новобранцем должен стать центральный нападающий Фил Варон, кандидатуру которого подтвердил главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. По словам казахстанского специалиста, канадский форвард займет место в первой атакующей тройке.
Другим игроком может стать защитник или фланговый нападающий. "Барысу" бы не помешали опытные исполнители на обе позиции, но мы предположим, что пригласят игрока оборонительного плана.
Таким образом, "Барыс" готов перестроить состав, как было в прошлом сезоне. Столичный клуб отказался тогда от услуг канадца Адама Хелуки и американца Эрика Тангрэйди. Возможно, также поступят с Мэттом Фрэттином.
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Добавим, что сегодня, 26 октября, "Барыс" сыграет в Новосибирске с "Сибирью". Столичный клуб занимает девятое место на "Востоке" с 16 очками, проиграв два матча подряд. Российская команда отстает на один балл и идет десятой в конференции.
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