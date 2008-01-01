Прервем серию из двух поражений? Прямая трансляция матча КХЛ "Сибирь" - "Барыс"

Соперники соседствуют в таблице.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:50
Сегодня, 26 октября, "Барыс" на выезде сыграет с "Сибирью" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Барысу" предрекли третье поражение подряд в КХЛ

Казахстанский клуб подходит к этому поединку с двумя поражениями подряд в пассиве, уступив "Йокериту" (4:5 в овертайме) и "Ак Барсу" (1:3).

При этом команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" с 16 очками занимает девятое место, а "Сибирь" с минимальным отставанием располагается на десятой строчке.
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Сегодня 09:50
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