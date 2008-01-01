Прервем серию из двух поражений? Прямая трансляция матча КХЛ "Сибирь" - "Барыс"

Сегодня, 26 октября, "Барыс"
на выезде сыграет с "Сибирью"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
"Барысу" предрекли третье поражение подряд в КХЛ
Казахстанский клуб подходит к этому поединку с двумя поражениями подряд в пассиве, уступив "Йокериту" (4:5 в овертайме) и "Ак Барсу" (1:3).
При этом команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" с 16 очками занимает девятое место, а "Сибирь" с минимальным отставанием располагается на десятой строчке.