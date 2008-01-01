"Барысу" предрекли третье поражение подряд в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров"
Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" - "Барыс"
. Эксперт полагает, что хозяева победят в основное время.
Игра состоится сегодня, 26 октября, в Новосибирске на арене "Сибирь" и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана.
"Казахи в последнее время сдают, вряд ли они что-то смогут придумать сейчас, потому что сибиряки как раз на подъеме. Они со счетом 3:1 победили челябинский "Трактор". Все игроки отошли, кураж есть, подъем, уверенность тоже есть. Таким образом, "Сибирь" победит в основное время и с преимуществом в две шайбы. Может быть, в конце матча будет заброшена шайба в пустые ворота. Кто хочет рискнуть - пожалуйста. Можете поставить на это событие.
Вот смотришь игры "Сибири" и радуешься - ребята играют от души и побеждают. А "Барыс" - летит, может проиграть аутсайдеру. Даже если ведут 4:0, все равно могут слить. Просто удивительно. Хоть после дополнительного времени, хоть когда, но суть одна. Если сибиряки не будут удаляться, то точно победят, я практически уверен в этом. А у казахстанцев разве что большинство в порядке. Поможет ли оно им - посмотрим. Просто нет у них той игры, которая была в начале сезона", - отметил он.
Напомним, что в последних двух играх "Барыс"
уступил "Йокериту" (4:5 в овертайме) и "Ак Барсу" (1:3).
Перед этой игрой казахстанский клуб с 16 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Сибирь" с минимальным отставанием располагается на десятой строчке на "Востоке".