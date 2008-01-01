"Барыс" опубликовал видео невероятного сейва Ортио в матче КХЛ с "Ак Барсом"

Случилось это при счете 0:0.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:51
"Барыс" на своей странице в Instagram представил видео невероятного спасения своего вратаря Йони Ортио в домашнем матче с "Ак Барсом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

При счете 0:0 финский голкипер не позволил гостям отличиться, сыграв роскошно клюшкой.

"Ортио тащит", - говорится в подписи к видео.

Однако в дальнейшем Ортио не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Казахстанский клуб проиграл со счетом 1:3 и с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. Казанцы, в свою очередь, набрали 30 очков и поднялись с третьей строчки на первую на "Востоке".
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Ортио Йони Ак Барс
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»