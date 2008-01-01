"Барыс" опубликовал видео невероятного сейва Ортио в матче КХЛ с "Ак Барсом"

"Барыс"
на своей странице в Instagram
представил видео невероятного спасения своего вратаря Йони Ортио
в домашнем матче с "Ак Барсом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
При счете 0:0 финский голкипер не позволил гостям отличиться, сыграв роскошно клюшкой.
"Ортио тащит", - говорится в подписи к видео.
Однако в дальнейшем Ортио не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Казахстанский клуб проиграл
со счетом 1:3 и с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. Казанцы, в свою очередь, набрали 30 очков и поднялись с третьей строчки на первую на "Востоке".