"Михайлис почти ничего не менял". КХЛ - о втором подряд домашнем поражении "Барыса"

Соперник стал лидером конференции.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 08:19
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор матча "Барыс" - "Ак Барс", в котором успех праздновала казанская команда.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

"Хоккеистам как "Барыса", так и "Ак Барса" необходимо было реабилитироваться за свои предыдущие матчи. Первые, выигрывая дома у "Йокерита" 4:0 в третьем периоде, неожиданно "рассыпались" и уступили в овертайме. Вторые же и вовсе стали соавторами самой громкой - во всяком случае, пока - сенсации нынешнего сезона, будучи разгромленными в Хабаровске 1:7.

Дмитрий Квартальнов на этот раз выпустил "в старте" Амира Мифтахова, который в Хабаровске вышел на пятой минуте; пары защитников оставил в прежнем виде, а тройки нападения перетасовал. Так, в первое звено поднялся Иван Емец, во второе - Виктор Тихонов. В третье опустился Дмитрий Воронков, там ему составил компанию пропустивший две игры Артем Галимов. Юрий Михайлис почти ничего менять не стал, лишь в третьей тройке вышел Павел Акользин, вернувшийся после травмы, полученной 4 октября.

Предыдущая встреча этих соперников - как и отчетная, посвященная проблеме вымирания снежных барсов - выдалась крайне упорной, и основное время в ней завершилось с нулями на табло. В аналогичном ключе прошел и первый период в Нур-Султане. Счет был открыт лишь в начале второго отрезка, сделал это Никита Михайлис. На это гости ответили отличным кистевым броском Кирилла Петрова.

В целом казанцы во второй двадцатиминутке были поактивнее. Ближе к ее завершению хозяева заигрались в одной из своих нечастых атак, и упустили Станислава Галиева. Догнавший его Даррен Диц успел помешать, но - ценой буллита. Впрочем, переиграть Йони Ортио Галиев не сумел.

На третьей минуте третьего периода Дмитрий Юдин вывел "Ак Барс" вперед. Юрий Михайлис перешел на игру в три звена, но это мало что дало. Ближе к завершению основного времени Мэттью Фрэттин заработал две минуты, и Тихонов практически снял вопрос о победителе в этом матче. В концовке хозяева заменили вратаря на шестого игрока, но и это тоже ни к чему не привело", - говорится в тексте.

После этой игры "Барыс" с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. "Ак Барс" в свою очередь набрал 30 очков и поднялся с третьей строчки на первую на "Востоке".

В первой игре команд в Казани астанчане победили со счетом 1:0 в овертайме.

Следующую встречу подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Сибири" 26 октября.
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Сегодня 08:19
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