"Барыс" уступил "Ак Барсу" и проиграл второй домашний матч подряд в КХЛ

"Барыс"
на своем льду проиграл "Ак Барсу"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:1 в пользу казанского клуба.
Первый период прошел без голов, тогда как во втором первыми успеха добились хозяева усилиями Никиты Михайлиса на 22-й минуте. Однако развить преимущество астанчане не сумели. Более того, на 29-й минуте пропустили ответную шайбу от Кирилла Петрова.
Начало третьего отрезка матча получилось неудачным для команды Юрия Михайлиса, так как точный бросок Дмитрия Юдина на 43-й минуте вывел вперед "Ак Барс". Точку в игре на 57-й минуте поставил нападающий гостей Виктор Тихонов, использовав численное большинство своей команды.
Как итог, "Барыс" потерпел второе домашнее поражение подряд и с 16 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. "Ак Барс" в свою очередь набрал 30 очков и поднялся с третьей строчки на первую на "Востоке".
Отметим, что в первой игре команд в Казани астанчане победили
со счетом 1:0 в овертайме.
Следующую встречу подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Сибири" 26 октября.