"Достали из себя все силы". Нападающий "Ак Барса" - о победе над "Барысом" после разгрома от "Амура"

Форвард "Ак Барса" Виктор Тихонов
гостевую победу над "Барысом"
назвал важной, ведь в Казахстан казанский клуб приехал после разгромного поражения от "Амура"
(1:7), передает корреспондент Vesti.kz
.
Первую шайбу в матче в Нур-Султане забил Никита Михайлис
, но казанская команда ответила тремя результативными бросками - 3:1. Виктор Тихонов поставил точку в игре.
- Важно, конечно, то, что выиграли. Поездка непростая. Много перелетов. Смена часовых поясов. Достали из себя все силы и выиграли игру, - рассказал Тихонов.
- После "Амура" было какое-то собрание с игроками, обсуждали? Последовало чувствительное поражение.
- Да, после таких матчей надо покопаться в себе. Все-таки, 1:7 - это очень большой счет. Все это приняли близко к сердцу. Во-первых, мы не только себя подвели, но и всех наших болельщиков, которые нас поддерживают. Очень важно было перестроиться, выйти и выиграть.
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Ранее о матче высказались наставники команд. Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал
о новичке из НХЛ и изменениях в составе после матча с казанцами, а его коллега Дмитрий Квартальнов назвал
преимущество над казахстанской командой.
Добавим, что после встречи с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в краткосрочный выезд - 26 октября сыграет с "Сибирью" в Новосибирске, а 28-го - с "Сочи". На 30-е число намечена домашняя встреча "Барыса" с китайским "Куньлунем".
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