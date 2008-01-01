"Шлепок нам нормальный дали". Тренер "Ак Барса" - о разгроме от "Амура" и победе над "Барысом"

Хозяева открыли счет, но проиграли фавориту.

Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 22:25
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов после матча с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о возвращении Найджела Доуса и последствиях разгромного поражения от "Амура", передает корреспондент Vesti.kz.

Первую шайбу в матче забил Никита Михайлис, но казанская команда ответила тремя результативными бросками - 3:1.

- Я думаю, что... Ну, конечно, мы довольны победой. У нас недавно была хорошая игра в Казани. Я думаю, что сегодня мы провели хорошую игру. Как мне кажется, мы были посвежее. Это и определило нашу победу, - отметил Квартальнов.

- По сравнению с игрой в Хабаровске, что вам больше понравилось? За счет чего победили?

- Я просто по отношению к команде сказал - посвежее. В поездке свежесть мнимая. Все компоненты и все линии сыграли получше. Это хорошая реакция ребят на такое жесткое поражение. Шлепок по затылку нам дали нормальный. 

- Есть ли понимание по поводу заболевших? Кто вернется?

- Вратари не вернутся. Зарипов, скорее всего, не вернется. Доус и Лукоянов. И швед вернется. Он нам нужен.

"О таком игроке мечтает каждый". Тренер "Барыса" - о моторчике команды, Фрэттине с Волком и эмоциях после "Ак Барса"

Добавим, что после встречи с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в краткосрочный выезд - 26 октября сыграет с "Сибирью" в Новосибирске, а 28-го - с "Сочи". На 30-е число намечена домашняя встреча "Барыса" с китайским "Куньлунем".

В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса
Метки:
Барыс в КХЛ Ак Барс КХЛ Михайлис Никита Михайлис Юрий Доус Найджел
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 22:25
© 2008 - 2020 ТОО «EML»